¡En pleno concierto! Jennifer López fue atacada por un insecto y así fue reacción

Una nueva anécdota que Jennifer López ahora tiene para contar, es la que se registró durante su gira “Up All Night”, en Almaty, Kazajistán.

En pleno concierto, un grillo recorrió su cuerpo hasta llegar a su cuello, y la cantante reaccionó con mucha calma, siguió cantando hasta que logró quitárselo del cuello sin saber de qué insecto se trataba.

Los fans estaban disfrutando del espectáculo cuando de repente vieron la aparición de un bicho en su cuerpo.

Cuando estaba finalizando la canción, agarró al insecto y se lo quitó de encima. Jennifer López toda sonriente incluso llegó a bromear y comentó: "Me estaba haciendo cosquillas".

A este incidente se le suma que, durante una visita a Estambul, Turquía, enfrentó una situación inesperada cuando la actriz de 56 años fue rechazada por un guarda de seguridad en la tienda Chanel, ubicada en el centro comercial Istinye Park. Según trascendió, el guardia no reconoció a la artista y le informó que la tienda estaba llena, por lo que le detuvo el ingreso.

Por otra parte, el pasado 13 de julio tuvo parada en Varsovia, donde sufrió un pequeño accidente con su vestuario al perder su falda y quedarse en la ropa interior dorada que llevaba como parte del vestuario.

Mira el video del incidente:

