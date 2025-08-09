TEMAS DE HOY:
¡Escándalo! Niegan la entrada a Jennifer López en una tienda de lujo en Estambul, como en su película Selena

El hecho se suscitó cuando la actriz buscaba un vestido para los Grammy, pero recibió un desaire al ser ignorada por los trabajadores. A pesar del incidente, ella comentó: "Está muy bien, no hay problema".

Jhovana Cahuasa

08/08/2025 21:03

Foto: Redes Sociales.
Estambul

La actriz revivió su primer papel, donde interpretó a la fallecida cantante Selena, ya que fue a buscar un vestido para los Grammy y no fue atendida.

La actriz y cantante Jennifer López, que se encuentra de gira por Turquía, aprovechó un día libre en Estambul para acudir al centro comercial de Istinye Park, repleto de tiendas de lujo, para realizar algunas compras.

La cantante, vestida según describe la prensa local de rosa pastel y con gafas de sol, se dirigió a Chanel, pero el vigilante le impidió entrar y la invitó a marcharse.

La actriz no tomó el desaire como algo personal, tampoco recurrió a su fama para buscar que los trabajadores de la tienda sean sancionados, por lo que simplemente se limitó a decir que no había ningún problema.

"Está muy bien, no hay problema", manifestó la actriz. Mientras, en Chanel alguien se dio cuenta del 'error' y acudió a buscar a Jennifer López para que volviese al local. Sin embargo, la actriz declinó amablemente regresar a Chanel.

López se fue entonces a otros establecimientos, como Celine y Beymen, una cadena de tiendas de lujo turca, pero el incidente la hizo revivir la experiencia protagonizada en su primera película.

 

