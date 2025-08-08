TEMAS DE HOY:
Eric P.S. Violencia de género hermanos asesinados

18ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Video: ¡Atroz! Así fueron los últimos minutos de vida de Felipe, el padre que murió a manos de sus hijos

Cámaras captaron el momento exacto en que el padre recibió una brutal golpiza por uno de sus hijos, y salió del lugar pidiendo ayuda. El hombre sufrió 12 años de acoso, desde que su exmujer le echó de su casa.

Red Uno de Bolivia

08/08/2025 19:06

Foto: Captura de video
España

Escuchar esta nota

Nuevas revelaciones surgieron en el caso de Felipe Hernández, el padre que murió maltratado por sus propios hijos en Murcia, España.

Tras la publicación del último video donde se lo observa en sus últimos minutos de vida, varios comentarios de personas allegadas al entorno familiar surgieron, además de declaraciones ante la policía, que señalan que el hombre sufrió alrededor de 12 años de maltrato y acoso después de que su exmujer lo echó de su hogar.

Según José Hernández, hermano de Felipe, los hijos llevaban años viendo como su madre maltrataba a su padre, lo agredía y esa conducta fue copiada por sus propios hijos quienes en reiteradas oportunidades lo agredían.

Ellos veían como su madre ridiculizaba a su padre en público, lo ninguneaba, se mofaba de él, lo dominaba, le trataba muy mal y después también los hijos, que no han salido aún del nido materno, en la casa familiar de Archena”, afirmó el hermano del fallecido.

Son varias las denuncias que Felipe puso contra sus cuatro hijos antes de su muerte, entre ellos por: provocarle un ataque de ansiedad, por llevarse su ordenador de la tienda, por sustraerle el teléfono móvil por la calle, por escupirle, por agredirlo y recibir toda clase de maltrato.

Ahora el caso se encuentra en una etapa de detalles claves dentro de la investigación: Felipe fue víctima de agresiones y humillaciones sistemáticas, pese a que hubo denuncias, estas fueron tratadas como conflictos familiares, no se atendieron de forma adecuada.

El principal agresor que ocasionó su deceso es su hijo mayor quien se encuentra en prisión preventiva, pero se busca involucrar a sus otros hijos también agresores, la hija que presenció el hecho y fue cómplice está libre. Sus familiares buscan revivir las denuncias anteriores para que sean evaluadas en el juicio contra sus hijos.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

00:00

Que no me pierda

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

00:00

Que no me pierda

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD