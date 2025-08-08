Video: ¡Atroz! Así fueron los últimos minutos de vida de Felipe, el padre que murió a manos de sus hijos

Nuevas revelaciones surgieron en el caso de Felipe Hernández, el padre que murió maltratado por sus propios hijos en Murcia, España.

Tras la publicación del último video donde se lo observa en sus últimos minutos de vida, varios comentarios de personas allegadas al entorno familiar surgieron, además de declaraciones ante la policía, que señalan que el hombre sufrió alrededor de 12 años de maltrato y acoso después de que su exmujer lo echó de su hogar.

Según José Hernández, hermano de Felipe, los hijos llevaban años viendo como su madre maltrataba a su padre, lo agredía y esa conducta fue copiada por sus propios hijos quienes en reiteradas oportunidades lo agredían.

“Ellos veían como su madre ridiculizaba a su padre en público, lo ninguneaba, se mofaba de él, lo dominaba, le trataba muy mal y después también los hijos, que no han salido aún del nido materno, en la casa familiar de Archena”, afirmó el hermano del fallecido.

Son varias las denuncias que Felipe puso contra sus cuatro hijos antes de su muerte, entre ellos por: provocarle un ataque de ansiedad, por llevarse su ordenador de la tienda, por sustraerle el teléfono móvil por la calle, por escupirle, por agredirlo y recibir toda clase de maltrato.

Ahora el caso se encuentra en una etapa de detalles claves dentro de la investigación: Felipe fue víctima de agresiones y humillaciones sistemáticas, pese a que hubo denuncias, estas fueron tratadas como conflictos familiares, no se atendieron de forma adecuada.

El principal agresor que ocasionó su deceso es su hijo mayor quien se encuentra en prisión preventiva, pero se busca involucrar a sus otros hijos también agresores, la hija que presenció el hecho y fue cómplice está libre. Sus familiares buscan revivir las denuncias anteriores para que sean evaluadas en el juicio contra sus hijos.

Mira la programación en Red Uno Play