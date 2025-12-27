La administración de Donald Trump volvió a endurecer su política migratoria. Esta vez, el foco está puesto en el historial digital de quienes solicitan una visa para ingresar o permanecer legalmente en Estados Unidos.

Según reveló The Washington Post, las autoridades migratorias ampliaron la revisión de redes sociales y publicaciones en línea, con el objetivo de detectar expresiones consideradas “peligrosas”, “radicales” o “antiamericanas”. La medida ya genera preocupación entre académicos, sindicatos y defensores de la libertad de expresión.

Más controles y menos privacidad

A inicios de este mes, el Departamento de Estado extendió nuevas regulaciones que obligan a estudiantes extranjeros y participantes de programas de intercambio a entregar hasta cinco años de historial en redes sociales, además de mantener sus perfiles abiertos y visibles al público.

El endurecimiento también alcanza a quienes solicitan visas de trabajo H-1B y a sus dependientes, quienes ahora enfrentan revisiones digitales más exhaustivas.

“Una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho”, señalaron funcionarios al anunciar la expansión de los controles.

¿Más países bajo la lupa?

La administración evalúa aplicar criterios similares a ciudadanos de países que actualmente no necesitan visa para ingresar por hasta 90 días, como Francia, Alemania, Reino Unido o Japón.

Además, el gobierno anunció planes para revisar a más de 55 millones de titulares de visas, en busca de posibles infracciones que podrían derivar en revocaciones o deportaciones.

Miedo y autocensura entre migrantes

De acuerdo con el medio estadounidense, esta política se aceleró tras la ofensiva oficial contra el antisemitismo en universidades, pero su alcance se amplió rápidamente hacia opiniones políticas y sociales en general.

Críticos advierten que el monitoreo constante está generando autocensura entre migrantes y solicitantes de visa.

“Nunca imaginas que esto podría pasar aquí”, declaró al diario Suresh Naidu, profesor de Economía de la Universidad de Columbia, quien redujo drásticamente su presencia en redes mientras tramitaba su ciudadanía.

Aunque un juez federal dictaminó en septiembre que los inmigrantes con estatus legal están protegidos por la Primera Enmienda, el gobierno continuó revocando visas por publicaciones consideradas problemáticas.

Entre los casos citados figura el de un comentarista británico crítico de la guerra en Gaza, cuya visa fue revocada tras acusaciones de apoyar el terrorismo, pese a que no se le imputó ningún delito.

