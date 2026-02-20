Así cierra el dólar en el mercado paralelo este viernes 20 de febrero en Bolivia

El mercado paralelo de divisas en Bolivia concluyó la jornada de este viernes con una cotización de Bs 9.08, consolidando la tendencia que se marcó desde las primeras horas de la mañana. A pesar de ligeros ajustes en el precio de venta durante el mediodía, la moneda extranjera terminó la semana laboral sin cambios bruscos.

De acuerdo con el reporte del sitio especializado dolarboliviahoy.com, la divisa inició el día a las 6:00 de la mañana con un precio de Bs 9.08 para la compra y Bs 9.04 para la venta. Hacia el mediodía, el precio de venta subió levemente a Bs 9.06, para finalmente cerrar la tarde en Bs 9.08 para la compra y Bs 9.08 para la venta.

Por otro lado, el portal bolivianblue.net, que realiza un monitoreo en tiempo real cada 15 minutos, mostró un comportamiento similar. Tras abrir la jornada en Bs 9.08 (compra) y Bs 9.04 (venta), y registrar un ajuste al mediodía de Bs 9.07 para la compra y Bs 9.06 para la venta, el reporte de cierre igualó ambas puntas, situando tanto la compra como la venta en Bs 9.08.

El comportamiento de este viernes refleja una demanda equilibrada en el mercado informal. Mientras que en las primeras horas existía una brecha de cuatro centavos entre compradores y vendedores, al cierre de la jornada esa diferencia se redujo al mínimo, estabilizándose en la barrera de los 9.08 bolivianos por dólar.

Esta cotización se mantiene como el referente principal para las transacciones fuera del sistema financiero oficial al concluir esta semana de febrero.

