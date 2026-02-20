Caso Epstein: Liberan bajo investigación al príncipe Andrés tras arresto en Norfolk

El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, fue puesto en libertad bajo investigación por la Policía británica casi 11 horas después de su arresto por sospecha de mala conducta en cargo público en relación con el caso Epstein.

La Policía de la región del Valle del Támesis, que dirige la investigación, confirmó en un breve comunicado que había liberado bajo investigación a un hombre «de unos sesenta años», el cual había sido arrestado este jueves en Norfolk (este de Inglaterra), y que había dado por concluidas sus pesquisas en la zona, sin llegar a identificarlo como Andrés.

Once horas de detención

Sin embargo, el exduque de York, que cumplió hoy 66 años, fue fotografiado este jueves en el interior de un coche a la salida de la comisaría de la localidad de Aylsham, en Norfolk (este de Inglaterra), donde había sido interrogado por las autoridades tras ser arrestado esta mañana en su finca privada de Sandringham.

En la imagen, tomada casi después de 11 horas de su detención, se puede observar a Andrés reclinado en el asiento trasero del vehículo con los ojos muy abiertos y las manos entrecruzadas.

Investigación en varias localizaciones

Las autoridades del Valle del Támesis, fuerza policial a la que pertenece Windsor, lugar donde residía Andrés hasta el reciente abandono forzoso de su mansión de Royal Lodge, indicaron que la investigación en varias propiedades de la región de Berkshire todavía siguen en curso.

Comunicado de la Casa Real

Tras conocer la detención, el rey Carlos III emitió esta mañana un breve comunicado en el que expresó su «profunda preocupación» por el arresto de su hermano Andrés, si bien se mostró de parte de las autoridades, defendió que «la ley debe seguir su curso» y mantuvo su agenda pública.

«Papeles de Epstein»

Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis había informado de que estaba evaluando esa información para decidir si procedía a una investigación criminal.

El escándalo de los llamados ‘Papeles de Epstein’ ha causado un golpe sísmico en la corona británica, que vive horas bajas, después de que Andrés se haya convertido este jueves en el primer miembro de alto rango de la familia real británica en la historia moderna en ser arrestado.

Aunque siempre ha negado su implicación en la red de abusos sexuales a menores de Epstein, su madre, la fallecida reina Isabel II, y ahora Carlos III, han tomado medidas para apartarlo progresivamente de la vida pública para mitigar el daño reputacional a la monarquía.

Publican fotos del arresto de Andrés, en su cumpleaños

Varios medios británicos publican este jueves fotografías del momento en que el varios coches policiales llegaban a Wood Farm, una casa de campo ubicada en los terrenos de la mansión de Sandringham, al este de Inglaterra, para detener a Andrés.

El expríncipe, que hoy cumple 66 años, se había trasladado a Wood Farm, tras ser desalojado de la mansión de Royal Lodge, en Windsor, por casi no pagar renta.

Los tabloides británicos han colgado hoy en sus páginas web varias instantáneas que muestran un convoy de vehículos en las carreteras de campo cercanas a Wood Farm.

Motivos razonables para el arresto

Según la legislación del Reino Unido, un arresto requiere que la policía tenga motivos razonables para sospechar que se ha cometido un delito y para creer que es necesario arrestar a la persona.

Varias fuerzas policiales británicas evalúan actualmente el movimiento del avión privado de Epstein en distintos aeropuertos del Reino Unido para intentar averiguar si fue utilizado por el magnate para traficar con menores de edad.

La fallecida Virginia Giuffre afirmó en 2014 que fue traficada al Reino Unido por Epstein cuando ella era menor de edad y obligada a mantener relaciones sexuales con el expríncipe, una alegación que éste siempre ha negado.

La detención acerca a Andrés a su caída definitiva

La detención de Andrés Mountbatten-Windsor supone un capítulo más en una vida plagada de escándalos y acerca al que fuera el hijo predilecto de fallecida Isabel II a su caída definitiva por el cerco de la Justicia.

Andrés ya no será recordado como un héroe de la guerra de las Malvinas, como el ‘playboy’ de la familia real o como el excéntrico marido de Sarah Ferguson, sino como un personaje siniestro a quien los títulos y privilegios han protegido hasta ahora.

El escándalo de los llamados ‘Papeles Epstein’ puede ser el último clavo en el ataúd de su carrera, tras convertirse en el primer miembro de alto rango de la familia real británica en la historia moderna en ser arrestado.

