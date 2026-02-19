TEMAS DE HOY:
Casos de Feminicidios Bolivia Pastor peruano Caso Fondo Indígena

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

El misterioso "fósil sonriente" que cautiva al mundo: Un encuentro de 350 millones de años

Una caminata navideña en la "Isla Sagrada" de Inglaterra terminó en un hallazgo de 350 millones de años: un extraño ejemplar de crinoideo que, por un capricho de la naturaleza, parece mostrar una dentadura humana en perfecta sonrisa.

Milen Saavedra

19/02/2026 19:43

Christine ha recibido solicitudes para vender el fósil, pero tiene la intención de dejarlo en su colección. Foto: Tony Jolliffe/BBC
Reino Unido

Escuchar esta nota

Lo que comenzó como una caminata tradicional después de Navidad en la Isla de Lindisfarne (conocida como la Isla Sagrada), en el norte de Inglaterra, terminó en un hallazgo paleontológico que ha dado la vuelta al mundo por su peculiar apariencia. Christine Clark, una aficionada a los fósiles de 64 años, encontró una pequeña piedra que, según sus propias palabras, "parecía estar sonriéndome".

De Facebook a la ciencia

La curiosa pieza, que a simple vista recordaba a una "dentadura postiza", fue publicada por Clark en una página de identificación de fósiles en Facebook, donde acumuló miles de reacciones. La viralidad del objeto llevó a que expertos del Servicio Geológico Británico (BGS) intervinieran para identificar formalmente el hallazgo.

El fósil fue descubierto en la isla de Lindisfarne. Foto: Tony Jolliffe/BBC

¿Qué es exactamente el "fósil sonriente"?

Tras el análisis, el paleontólogo principal del BGS, el Dr. Jan Hennissen, confirmó que se trata de un fragmento de un crinoideo, un animal marino extremadamente antiguo:

  • Origen: Probablemente proviene de la Formación Alston, una caliza oscura con una antigüedad estimada de 350 millones de años.

  • Especie: Los crinoideos aparecieron hace más de 500 millones de años y son considerados de los animales complejos más antiguos del planeta.

  • Estructura: El fósil encontrado no es un solo disco, sino varios "huesecillos" conectados que forman una columna. La "sonrisa" se produjo porque el tallo se dividió longitudinalmente y se curvó de forma natural.

Las "Cuentas de San Cuthbert"

En esta región de Northumberland, los fragmentos de crinoideos son parte del folclore local y se conocen como "cuentas de Cuddy".

"En el siglo XIV, se creía que San Cuthbert (patrón del norte de Inglaterra) las fabricaba como parte de su proceso espiritual", explicó la Dra. Frances McIntosh, curadora de English Heritage.

A diferencia de los discos individuales que suelen encontrar los turistas, la pieza de Christine es excepcionalmente rara por su forma y tamaño. Aunque ha recibido numerosas ofertas económicas de coleccionistas interesados, la mujer ha decidido quedarse con el fósil, asegurando que le divierte demasiado como para deshacerse de él.

Con información de BBC y Marca.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD