El misterioso "fósil sonriente" que cautiva al mundo: Un encuentro de 350 millones de años

Lo que comenzó como una caminata tradicional después de Navidad en la Isla de Lindisfarne (conocida como la Isla Sagrada), en el norte de Inglaterra, terminó en un hallazgo paleontológico que ha dado la vuelta al mundo por su peculiar apariencia. Christine Clark, una aficionada a los fósiles de 64 años, encontró una pequeña piedra que, según sus propias palabras, "parecía estar sonriéndome".

De Facebook a la ciencia

La curiosa pieza, que a simple vista recordaba a una "dentadura postiza", fue publicada por Clark en una página de identificación de fósiles en Facebook, donde acumuló miles de reacciones. La viralidad del objeto llevó a que expertos del Servicio Geológico Británico (BGS) intervinieran para identificar formalmente el hallazgo.

El fósil fue descubierto en la isla de Lindisfarne. Foto: Tony Jolliffe/BBC

¿Qué es exactamente el "fósil sonriente"?

Tras el análisis, el paleontólogo principal del BGS, el Dr. Jan Hennissen, confirmó que se trata de un fragmento de un crinoideo, un animal marino extremadamente antiguo:

Origen : Probablemente proviene de la Formación Alston, una caliza oscura con una antigüedad estimada de 350 millones de años .

Especie : Los crinoideos aparecieron hace más de 500 millones de años y son considerados de los animales complejos más antiguos del planeta.

Estructura: El fósil encontrado no es un solo disco, sino varios "huesecillos" conectados que forman una columna. La "sonrisa" se produjo porque el tallo se dividió longitudinalmente y se curvó de forma natural.

Las "Cuentas de San Cuthbert"

En esta región de Northumberland, los fragmentos de crinoideos son parte del folclore local y se conocen como "cuentas de Cuddy".

"En el siglo XIV, se creía que San Cuthbert (patrón del norte de Inglaterra) las fabricaba como parte de su proceso espiritual", explicó la Dra. Frances McIntosh, curadora de English Heritage.

A diferencia de los discos individuales que suelen encontrar los turistas, la pieza de Christine es excepcionalmente rara por su forma y tamaño. Aunque ha recibido numerosas ofertas económicas de coleccionistas interesados, la mujer ha decidido quedarse con el fósil, asegurando que le divierte demasiado como para deshacerse de él.

Con información de BBC y Marca.

