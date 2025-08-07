Consternación por la muerte de tiktoker durante reto en transmisión en vivo

El hecho generó reacciones de preocupación en redes sociales, luego de que un joven creador de contenido en TikTok falleciera presuntamente mientras realizaba un reto durante una transmisión en vivo.

Según versiones difundidas en medios digitales, el joven se habría introducido de cabeza en un barril con líquido como parte de un desafío viral, y no logró salir a tiempo.

Decenas de espectadores que seguían la transmisión fueron testigos de la escena. En las imágenes se observa que el joven permanece dentro del recipiente sin lograr salir, lo que habría generado preocupación entre sus seguidores.

El caso provocó miles de comentarios en redes sociales, muchos de los cuales expresaban consternación y pedían mayor control del contenido que comparten tiktokers o influencers, ante el riesgo de que ciertos retos pongan en peligro la vida de quienes los reproducen.

De acuerdo con reportes preliminares, la forma estrecha del depósito habría dificultado sus movimientos, impidiéndole salir por el mismo orificio de entrada. Aún se aguarda información oficial sobre lo ocurrido.

