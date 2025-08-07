TEMAS DE HOY:
Madre apuñala a su hijo búsqueda de prófugo

Internacional

Video: ¡Terrible! Un tren choca a una furgoneta en un cruce ferroviario y queda destruido

Las imágenes son impactantes, en las mismas se observa como la furgoneta fue golpeada por un tren al quedar atrapada en un cruce. El video se hizo viral y causó consternación.

Red Uno de Bolivia

06/08/2025 20:56

Foto: Captura de video
Polonia

El terrible hecho se suscitó en Polonia, donde una furgoneta fue violentamente golpeada por un tren al quedar atrapada en un cruce.

Las imágenes fueron captadas por cámaras de seguridad, en las mismas se observa como la furgoneta quedó atrapada en el cruce, aunque intenta pasar, no pudo lograrlo, incluso bajó hacía la acera, pero fue impactado.

Según las autoridades, afortunadamente no hubo heridos, pero el incidente pudo ser fatal.

 

