Video: ¡Terrible! Un tren choca a una furgoneta en un cruce ferroviario y queda destruido

El terrible hecho se suscitó en Polonia, donde una furgoneta fue violentamente golpeada por un tren al quedar atrapada en un cruce.

Las imágenes fueron captadas por cámaras de seguridad, en las mismas se observa como la furgoneta quedó atrapada en el cruce, aunque intenta pasar, no pudo lograrlo, incluso bajó hacía la acera, pero fue impactado.

Según las autoridades, afortunadamente no hubo heridos, pero el incidente pudo ser fatal.

