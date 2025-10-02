Un motorizado de alto tonelaje colisionó este jueves con un vehículo en el cuarto anillo de la avenida Alemana, Santa Cruz. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó herido, aunque sí quedaron momentos de gran tensión.

Una de las ocupantes del motorizado pequeño relató que circulaban por el carril correspondiente cuando el camión los impactó.

“No hay heridos, pero nosotros estábamos por el carril correspondiente, el señor se ha cruzado y ahorita dice que nosotros nos cruzamos”, indicó. La mujer agregó que se dirigían a un control médico, ya que su hermano tiene dos válvulas en el corazón y requiere seguimiento constante.

Por su parte, el chofer del camión aseguró que el accidente se produjo por problemas de visibilidad en su lado derecho.

“Como es un camión no tenemos visibilidad al lado derecho, entonces el vehículo pequeño ha venido por mi lado derecho y me ha querido rebasar”, explicó. “Afortunadamente los tres ocupantes no están heridos, solo un poco el susto. La señora ha querido pasarme y ahí ha sido el accidente”, añadió.

Se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades correspondientes en las próximas horas.

