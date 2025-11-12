VIDEO: Vehículo se estrella con un árbol y casi atropella a una pareja que estaba saliendo de su casa

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un automóvil casi atropella a una pareja que salía de su departamento en la Ciudad de México.

El incidente ocurrió el pasado 7 de noviembre y fue captado por una cámara de seguridad de uno de los departamentos de la zona.

En las imágenes, de poco más de 30 segundos, se observa cómo la pareja sale del edificio, cierra la puerta y continúa su camino por la acera. Minutos después, un automóvil gris aparece a alta velocidad, maniobrando para esquivar baches en la vía. El conductor logra pasar el primero con dificultad, pero al intentar esquivar el segundo, pierde el control del vehículo y termina estrellándose contra un árbol.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud tanto del conductor y en el video se puede ver cómo las personas deciden correr para ponerse a salvo del peligroso accidente.

El incidente ha generado indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes condenan la actitud del conductor y destacan que de haber reaccionado unos segundos antes, el desenlace podría haber sido fatal.

“Si ellos salen 3 segundos después y él da 1 segundo antes el volantazo, se sube a la banqueta y los plancha”, comentó un internauta en la plataforma X (antes Twitter).

