Choque de trufi contra una volqueta deja un muerto y dos heridos en Sipe Sipe

Un trágico hecho de tránsito se registró en la ruta que une el departamento de Cochabamba con Oruro, a la altura del km 20, ingreso a Mallco Rancho, municipio de Sipe Sipe. Un minibús de servicio público, terminó colisionando con una volqueta que permanecía estacionada, producto del hecho, una persona perdió la vida y dos resultaron heridas.

Según el reporte preliminar de la Policía regional del Valle Bajo, el accidente se registró durante la madrugada de este domingo 5 de octubre. El minibús conducido por una persona de 58 años de edad, que no portaba licencia de conducir, llegó a impactar con la parte de atrás una volqueta que se había detenido en el lugar.

Una mujer de 42 años, que estaba como pasajera del minibús, es la víctima fatal del accidente, mientras que, entre las personas heridas, está un pasajero y el conductor del minibús.

Las personas heridas fueron auxiliadas a un hospital de Quillacollo, mientras que personal policial hizo el levantamiento legal del cadáver de la víctima.

Ahora se investigan las causas del hecho y se busca verificar si el conductor del minibús se encontraba bajo influencias del alcohol, preliminarmente se había indicado que contaba con aliento alcohólico, sin embargo, se realizó la toma de muestra para el examen correspondiente.

El caso fue remitido al Ministerio Público.

