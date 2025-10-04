TEMAS DE HOY:
Senamhi anuncia frente frío desde el lunes: afectará a cinco departamentos con lluvias y tormentas

Luego de jornadas con calor, el clima dará un giro con lluvias, tormentas eléctricas y descenso de temperaturas. 

Silvia Sanchez

04/10/2025 17:27

Imagen referencial. Captura RR.SS.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó el ingreso de un frente frío a partir del lunes 6 de octubre, que provocará descenso de temperaturas, lluvias y tormentas eléctricas, principalmente en cinco departamentos del país.

“Prácticamente a partir del lunes vamos a tener participaciones en todos los departamentos, pero sobre todo en Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, sur de Beni y Pando”, indicó una pronosticadora del Senamhi.

 

Según el informe, se espera un descenso leve de temperaturas, acompañado de precipitaciones y tormentas eléctricas, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones.

Además, este domingo concluyen dos alertas meteorológicas activas: una por altas temperaturas y otra por fuertes vientos, que afectaron en los últimos días a las regiones del norte de Beni, la Chiquitania, el Chaco chuquisaqueño y tarijeño.

“Tenemos dos avisos de prioridad naranja, uno por temperaturas entre 35 y 40 grados, y otro por vientos moderados en Santa Cruz, Chuquisaca, Beni y Tarija”, señala el reporte oficial.

 

