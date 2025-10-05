A horas del debate vicepresidencial, conozca cuáles son las funciones del segundo mandatario

Esta noche, a las 21:00, se desarrollará el Debate Vicepresidencial 2025 en el salón Sirionó de la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz). Los candidatos del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y de la Alianza Libre presentarán sus principales propuestas rumbo a la segunda vuelta electoral.

El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia es una de las principales autoridades del país. Además de ser el segundo mandatario, ejerce un papel fundamental en la estructura política y legislativa, actuando como puente entre el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

De acuerdo con la Constitución Política del Estado (CPE), el vicepresidente tiene una doble responsabilidad: colaborar en la conducción del Ejecutivo junto al presidente y presidir la ALP, garantizando la coordinación entre los poderes del Estado.

Principales funciones del vicepresidente

· Presidir la Asamblea Legislativa Plurinacional: dirige las sesiones del Parlamento, coordina el trabajo entre senadores y diputados y vela por el cumplimiento del reglamento interno.

· Sustituir al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva: asume la conducción del Estado cuando el mandatario titular se encuentra impedido o ha cesado en sus funciones.

· Participar en la formulación de políticas nacionales: colabora con el presidente en el diseño de estrategias de desarrollo y la coordinación ministerial.

· Promover la unidad y el diálogo nacional: actúa como mediador político entre regiones y sectores sociales, buscando consenso y estabilidad democrática.

· Impulsar leyes y reformas constitucionales: puede presentar proyectos de ley y promover reformas que fortalezcan la institucionalidad y los derechos ciudadanos.

Además, el vicepresidente cumple un rol institucional y simbólico, representando al país en actos oficiales y participando en eventos internacionales cuando es designado por el presidente.

En un contexto histórico, con Bolivia viviendo su primera segunda vuelta presidencial, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) destacó la importancia de que la ciudadanía comprenda la relevancia del cargo y su impacto en la gobernabilidad del país.

El Debate Vicepresidencial 2025, organizado por el TSE y programado para esta noche, busca precisamente acercar estas funciones al público, permitiendo que los candidatos expliquen cómo ejercerían este rol clave en la estructura del Estado boliviano.

