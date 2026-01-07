Bolivianos identifican e increpan a Armin Dorgathen en Brasil

En Camboriú, Brasil, varios bolivianos reconocieron al expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, mientras disfrutaba de unas vacaciones. Según muestran videos que circulan en redes sociales, la exautoridad intentó eludir a las personas hablando por teléfono, pero no pudo evitar ser grabado.

La aparición ocurre después de que la Procuraduría General del Estado activó la notificación de “Sello Azul” de Interpol contra Dorgathen, quien es investigado por presuntos actos de corrupción relacionados con su gestión en YPFB. Esta alerta internacional tiene como objetivo ubicar y notificar a las autoridades sobre su paradero, sin implicar aún una detención inmediata.

La última vez que se vio a Dorgathen fue en diciembre de 2025 en Corumbá, Brasil. Desde entonces, su ubicación era un misterio, aunque se presume que permanecía en el país vecino. El video registrado en Camboriú muestra cómo algunos ciudadanos se acercaron al exfuncionario, expresando su descontento con gritos e insultos, mientras él trataba de pasar desapercibido.

Aunque se encuentra en Brasil, Dorgathen sigue bajo seguimiento de Interpol y la Procuraduría, que evaluarán los pasos legales a seguir conforme avance la investigación.



