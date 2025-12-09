Dorgathen imputado: Fiscalía advierte con sello rojo y posible extradición

El Ministerio Público informó este martes que se formalizó la imputación contra Armin Dorgathen, expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el marco del caso Botrading. Las autoridades adelantaron que solicitarán su detención preventiva en la audiencia de medidas cautelares.

El fiscal asignado al caso, Omar Yujra, señaló que por el mismo proceso también se imputó a otros cinco exfuncionarios estatales por el presunto delito de incumplimiento de deberes.

“El Ministerio Público ha emitido la imputación formal contra Dorgathen; se va a determinar una audiencia de medidas cautelares y, en caso de que este ciudadano no se haga presente, se solicitará la rebeldía y la orden de aprehensión. Ya estamos listos para abrir nuevos mecanismos, como la extradición o un sello rojo o azul”, informó Yujra.

Por este caso existen al menos diez personas investigadas, entre ellas una ciudadana paraguaya convocada para declarar en noviembre pasado. Sin embargo, hasta el momento no se recibió la información solicitada a las autoridades paraguayas, por lo que se aguarda su colaboración.

“Es relevante su declaración, porque esta persona nos va a señalar cuáles han sido los mecanismos o la forma de creación de Botrading en Paraguay”, agregó el fiscal.

En paralelo, el Ministerio Público ejecuta allanamientos simultáneos en oficinas de YPFB en todo el país, como parte de una investigación que indaga presuntos cobros irregulares, desvío de combustible y posibles hechos de corrupción que, según estimaciones preliminares de la estatal, habrían generado un daño millonario.

