Fiscal Yujra detalla la situación de Armin Dorgathen en caso Botrading

El fiscal anticorrupción Omar Yujra ofreció detalles sobre la investigación del caso Botrading, que involucra a exfuncionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un presunto daño económico al Estado de 355 millones de dólares.

La imputación más reciente fue presentada contra el expresidente de la estatal, Armin Dorgathen, por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, obstrucción a la justicia e incumplimiento de deberes.

En entrevista con el programa Que No Me Pierda, Yujra explicó que el proceso se inició a partir de una denuncia realizada por un particular, respaldada por el informe de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investigó las contrataciones entre YPFB y la empresa paraguaya Botrading.

“La denuncia fue promovida por un particular. A partir de ello hemos iniciado la recolección de elementos, como los 12 contratos cuestionados, declaraciones testificales y el análisis de la normativa interna aplicada en YPFB”, indicó el fiscal.

Yujra señaló que la alerta migratoria contra Armin Dorgathen fue entregada a la Dirección General de Migración. Sin embargo, aclaró que para confirmar si el exfuncionario abandonó el país se solicitó un informe formal, el cual será presentado este martes.

“Se ha emitido el requerimiento hoy y se presentará mañana para establecer su flujo migratorio”, precisó.

Además de Dorgathen, la imputación formal también alcanza a otros exfuncionarios de YPFB, entre ellos Gabriela Delgadillo y Julio César Camargo. La Fiscalía solicitó detención preventiva por cuatro meses para todos los imputados.

En cuanto a los nexos internacionales, el fiscal reveló que se solicitó cooperación internacional para tomar la declaración vía Zoom de una ciudadana paraguaya vinculada al caso. “Aún no hay confirmación de su presencia en el país requerido, pero se está reiterando la solicitud”, añadió.

La Fiscalía afirma que ya cuenta con suficientes elementos propios para sustentar la investigación, incluyendo contratos, reglamentos de contratación, declaraciones testificales y coordinación directa con los directorios de YPFB Logística, YPFB Refinación y YPFB Corporación.

Yujra subrayó que el proceso se desarrollará con legalidad, objetividad y transparencia, y aseguró que se activarán todos los mecanismos legales si algún implicado busca obstaculizar el curso de las investigaciones.

