La tragedia golpeó al municipio de Tipuani, en el norte del departamento de La Paz, donde tres personas perdieron la vida tras ser sepultadas por un talud mientras realizaban búsqueda artesanal de oro.

El hecho ocurrió la tarde del viernes, en una zona minera donde decenas de pobladores practican la extracción informal del mineral.

“Se ha producido el deceso de tres personas que se denominan barranquilleros, es decir, personas que realizan extracción de oro de manera artesanal”, informó el subcomandante de la Policía de La Paz, coronel Willy Paz.

Las víctimas fueron identificadas como Lucio (34 años), Homero L. (36) y Andrea Ch.Ch. (43), todos pobladores de la zona. Se encontraban trabajando en una poza dentro de una cooperativa minera, aunque no pertenecían a la entidad.

“Lamentablemente estas personas no eran parte ni funcionarios de la Cooperativa Minera; sin embargo, por la falta de medidas de seguridad fueron sepultadas por el talud. La misma cooperativa, con ayuda de un tractor, procedió al rescate de los cadáveres”, explicó el jefe policial.

De acuerdo con el reporte médico, los tres fallecieron por asfixia mecánica a causa del sepultamiento.

