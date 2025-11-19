Tipuani, Caranavi y La Asunta sufren graves daños por lluvias y desborde de ríos

Los municipios de Tipuani, Caranavi y La Asunta se encuentran entre los más afectados por las intensas lluvias y el desborde de ríos que golpean al departamento de La Paz.

“Este fin de semana, en el municipio de La Asunta, cayeron lluvias intensas que afectaron los caminos. El lugar es inaccesible, hay deslizamientos de tierra, mazamorra, crecida del río de La Asunta y, preliminarmente, informaron la caída del terraplén”, explicó el vocero de la Gobernación de La Paz, Jesús Chura.

Desde La Asunta se reportó que al menos 50 familias resultaron gravemente afectadas por los desbordes y mazamorras que dañaron viviendas y provocaron el colapso de caminos en varias comunidades.

Chura añadió que en Tipuani persisten los riesgos debido a que la población está asentada en una zona “geográficamente accidentada”, lo que demanda soluciones estructurales coordinadas entre la Gobernación y el Gobierno central.

En Caranavi, la crecida de los ríos también generó emergencias. La Alcaldía solicitó el envío de maquinaria pesada para retirar el material arrastrado por el desborde del río Yara, ante el riesgo de que continúen las lluvias y se produzca una inundación en el poblado.

El vocero confirmó que se requieren Bs 3,5 millones para los trabajos iniciales y la atención a las familias damnificadas. Sin embargo, advirtió que el presupuesto para desastres municipales es insuficiente.

“El tema del presupuesto es otro problema que enfrentamos. De los 62 millones de bolivianos presupuestados para esta gestión, solo nos depositaron 20 millones, y los 3,5 millones destinados exclusivamente a desastres provienen del IDH”, explicó.

