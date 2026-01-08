"Bajó la radicalidad de los movilizados": Gobierno instalará plenario para tratar modificación de algunos artículos del DS 5503 

Tras una jornada de diálogo entre el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB), se prevé que mañana se instale un plenario nacional que determine las modificaciones a 35 artículos del decreto 5503, que regula la importación, exportación y políticas sobre hidrocarburos en Bolivia.

El viceministro de Movimientos Sociales, René Flores, destacó la importancia de este proceso: “El decreto no está escrito en piedra. Hay algunos artículos que sí tienen observaciones y mañana se presentará un informe detallado para evaluar posibles modificaciones o incorporaciones que la ciudadanía pueda entender claramente”, aseguró.

El proceso de discusión se realizó a través de cinco mesas técnicas, donde participaron representantes de distintos sectores sociales. Según el viceministro, las modificaciones no afectan los beneficios principales para la población.

“No se tocarán los artículos relacionados con el levantamiento de la subvención a los combustibles, el incremento del salario mínimo nacional ni los bonos sociales. Esos artículos los vamos a defender con nuestras vidas, porque son un beneficio para la sociedad”, afirmó.

Entre los artículos que podrían sufrir ajustes, principalmente por cuestiones de forma y claridad, se encuentran los números 37, 45 y 47, relacionados con la importación y exportación, incentivos para las MYPES y la seguridad alimentaria del país.

El diálogo transcurrió en un clima de cordialidad, marcado por la disposición de ambas partes a evitar la radicalidad que caracterizaba movilizaciones anteriores. “Hoy ha bajado el timón de la radicalidad de algunos sectores movilizados”, señaló la autoridad, destacando la participación activa de la COB y otros actores sociales.

No obstante, persisten medidas de presión en algunas regiones del país. Según el viceministro, “las movilizaciones y bloqueos no le hacen daño a ningún funcionario; sí afectan a la patria y a los productores que trasladan sus productos entre departamentos”.

El plenario que se instalará mañana evaluará el informe final de las mesas técnicas y considerará las observaciones de la COB.

“El objetivo es aprobar o ajustar los 35 artículos observados, tomando en cuenta los aportes de todos los sectores sociales. Esperamos que hacia el mediodía ya tengamos un ‘humo blanco’ que permita dar continuidad a este decreto concertado”, adelantó.

Mira la programación en Red Uno Play