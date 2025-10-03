TEMAS DE HOY:
aparatoso accidente Branko Marinkovic ACRIBILLADO EN PANDO

28ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Trágico! Tres muertos y un herido en choque frontal de dos minibuses en La Paz

Según el reporte de la Policía, uno de los vehículos invadió carril y provocó el accidente.

Silvia Sanchez

03/10/2025 15:15

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un terrible hecho se reportó durante la jornada de este viernes 3 de octubre en la región de Achacachi, a la altura de Humacha, del departamento de La Paz, donde dos minibuses impactaron de frente y provocaron la muerte de tres personas, además de un herido.

Según el reporte policial, las víctimas fatales se encontraban en un solo vehículo, se trata de dos varones y una mujer, en tanto, el conductor del segundo motorizado, resultó herido y fue trasladado a un centro de asistencia médica.

“En la comunidad de Humacha, se registró una colisión frontal entre dos minibuses, y como resultado de este hecho, tenemos tres personas fallecidas y una herida, los fallecidos son de un vehículo, dos varones y una mujer, el herido es del otro motorizado y fue trasladado a un hospital de La Paz”, informó el comandante de la Policía Rural y Fronteriza, coronel Javier Salgueiro.

 

Según explicó el jefe policial, uno de los vehículos involucrados en el accidente invadió carril, llegando a provocar la tragedia.

El caso se encuentra en proceso de investigación, en tanto, autoridades recomiendan a conductores, respetar las normas de tránsito, para evitar este tipo de accidentes.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD