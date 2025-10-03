TEMAS DE HOY:
Policial

Acribillaron a un hombre en Pando y el atacante se sacó una selfie con el cuerpo

La víctima de 23 años estaba junto a su pareja de visita en la casa de una amiga, cuando un hombre irrumpió en el domicilio y le disparó a quemarropa.

Red Uno de Bolivia

03/10/2025 13:22

Pando, Bolivia

El violento asesinato se registró en el barrio 27 de Mayo, calle los Pozos en Cobija, en Pando, un hombre de 23 años fue acribillado por otro varón que ingresó a una vivienda donde la víctima se encontraba de visita junto a su pareja.

Según el reporte preliminar, del hecho se registró durante la noche de este jueves 2 de octubre, la víctima identificada como Aldeir C.R. se encontraba dentro del domicilio de una amiga de su pareja de 28 años de edad, repentinamente, un hombre ingresó a la casa forzando la puerta de la cocina, llegó hasta la sala y disparó un arma de fuego en contra del hombre, provocándole la muerte.

Antes de huir, el atacando, habría sacado su teléfono celular y se sacó una fotografía ‘selfie’ apuntando su arma hacía el cuerpo de su víctima, posteriormente, salió por la misma puerta que ingresó y saltó el muro de la casa utilizando presuntamente una escalera que estaba apoyada en el lugar.

Foto Red Uno

Tras el incidente, familiares de la víctima se contactaron con la Policía y se dio inicio al proceso de investigación, en el lugar del hecho, se realizó el levantamiento legal del cadáver y se colectaron los casquillos de las balas utilizadas.

La autopsia practicada al cuerpo de la víctima, reveló que falleció producto del desangramiento que le provocaron los disparos, también presentaba lesiones en ambos pulmones y el pecho.

La Policía en Pando se encuentra realizando rastrillajes para poder hallar al responsable del hecho.

