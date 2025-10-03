¡Pueden adornar tu jardín! Venden dinosaurios de tamaño real por cierre de parque temático

Se trata de un pequeño parque temático de dinosaurios, ubicado en Leonia, Nueva Jersey, Estados Unidos, el cual cerrará sus puertas el próximo 9 de noviembre, tras 14 años de funcionamiento y haber recibido a más de un millón de visitantes.

Actualmente, los propietarios el parque, decidieron poner a la venta a cada uno de los animatrónicos de tamaño real, y no imaginaron el impacto que provocarían en redes sociales, pues una gran cantidad de gente los contactó para llevarse a los dinosaurios.

Es el Field Station: Dinosaursy, un "zoo jurásico", un parque que muestra los dinosaurios presentes en Jurassic Park y la secuela, Jurassic World.

Guy Gsell, propietario del lugar, realizó varias publicaciones en la tienda virtual de Facebook, para mostrar los 31 dinosaurios animatrónicos gigantes, con descripciones de cada uno de ellos.

"No están hechos con moldes, sino que cada uno fue tallado individualmente y tienen un enchufe estándar para conectarlos y verlos cobrar vida", indicó el empresario.

También señaló que algunos mueven sus cabezas y giran; otros abren y cierran la boca, y algunos agitan los brazos.

El precio de cada uno de los dinosaurios varía de acuerdo a la especie y tamaño y van en ascenso, como el Apatosaurus, de 22 metros de altura, que vale 2.860 dólares, la opción más económica, un Velociraptor de 1,96 metros con plumas, por 700 dólares.

El estegosaurio, de más de 8,8 metros de largo, descrito como "domesticado", se vende por 1260 dólares; mientras que un triceratops adulto, a 2230 dólares.

El empresario aclara que los compradores son responsables de todos los costos de desinstalación, envío y transporte.

Por otra parte, se espera que algún museo o parque temático lo pueda adquirir, para que se venda toda la colección completa, aunque cuenta con ofertas de varias personas.

