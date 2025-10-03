Triple feminicidio: "El robo de 400 kilos de droga, es el móvil detrás del crimen", según abogado

Mientras avanza el proceso de investigación por el triple crimen de Florencio Varela en Argentina, en las últimas horas, uno de los abogados de dos de los aprehendidos, reveló cual sería el móvil del asesinato, y aseguró que se trata de un robo de 400 kilos de droga.

"El móvil fue el robo de 400 kilos de droga", sostuvo Guillermo Endi, abogado de Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Ibáñez dos de los detenidos por el triple asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, ocurrido hace dos semanas en Florencio Varela.

El jurista, negó que sus clientes conocieran a las víctimas, y señaló en una entrevista a medios locales, que el novio de una de las víctimas informó sobre el cargamento de droga.

“Fue un noviecito de Lara, a quien Lara le contó que había un cargamento de 400 kilos de droga dando vueltas por distintos lugares", agregó el abogado, quien señala que a las tres víctimas de femicidio les quisieron sacar información sobre el robo y "se les fue de las manos".

Según la investigación, Sotacuro conducía el vehículo de apoyo de la camioneta con la que llevaron a las chicas a la casa de Florencio Varela donde las torturaron, las mataron y las enterraron.

El abogado dijo que su cliente fue contratado como chofer y su sobrina tampoco tiene nada que ver, versión similar a la que dio la sobrina de Sotacuro, quien sostuvo que su tío trabaja como conductor, que ella estaba con él, pero como el pasajero, y como iba a tardar más la llevó a su casa en el Bajo Flores. La joven, de 30 años, dijo que su tío, que fue detenido en Bolivia, había recibido amenazas.

