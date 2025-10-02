Bebé de tres días fue hallada con hipotermia tras ser abandonada en la puerta de un hospital en Oruro

Un hecho alarmante se registró la madrugada de este jueves en la ciudad de Oruro, una bebé de apenas tres días de nacida fue abandonada en una de las puertas del Hospital Materno Infantil, ubicado en la calle 6 de octubre, casi Villarroel.

Según imágenes de cámaras de seguridad, una persona llegó al lugar con la pequeña, la abrigó y luego la dejó en la entrada del hospital.

“Es una menor de 3 a 4 días de nacida aproximadamente. Fue hallada en nuestra segunda puerta del Hospital Materno Infantil. El llanto de la menor hizo que el personal de seguridad y administrativo la encuentre y la traslade al interior para ser atendida”, informaron desde el hospital.

El personal médico señaló que la recién nacida presentaba hipotermia neonatal, por lo que recibió atención inmediata.

Además, detallaron que la niña probablemente nació en un centro de salud, ya que aún tenía el anclaje del cordón umbilical y manchas de tinta en el pie derecho, procedimiento habitual en los registros de nacimientos hospitalarios.

“Aparentemente la menor hubiese nacido en algún centro hospitalario, porque tiene el anclaje del cordón umbilical y los restos de tinta en el piecito derecho”, explicaron.

Desde el hospital hicieron un llamado a los progenitores a recapacitar y acudir a recoger a la bebé, quien permanece bajo observación médica.

Mira la programación en Red Uno Play