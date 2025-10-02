“Creemos en la palabra de los candidatos”; TSE no recibió pedido oficial de Lara y ratifica debate vicepresidencial

Tras que se diera a conocer las nuevas condiciones para debatir del candidato a la vicepresidencia por el Partico Demócrata Cristiano (PDC), Edmand Lara, desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el vocal Gustavo Ávila, informó que no se recibió ninguna nota formal sobre el tema.

“No hemos tenido ningún cambio hasta ahora, pero tampoco hemos recibido alguna nota formal. El TSE se pronuncia cuando recibe algún documento, y este se trata en sala plena para emitir un pronunciamiento”, afirmó Ávila.

El vocal, recordó que el pasado 10 de septiembre, los candidatos firmaron un acuerdo para el desarrollo de los debates, tanto vicepresidencial como presidencial, además se cuenta con un segundo acuerdo firmado por los delegados del PDC y Alianza Libre, donde no se habría realizado ninguna observación.

“Este documento que lo consideramos importante, es un documento del 10 de septiembre, que ha sido suscrito por todos los candidatos a presidente, vicepresidente y delegados de las organizaciones políticas, donde ellos han definido las fechas de realización de los debates, pero algo importante que ellos han definido, es que los lugares del evento y la metodología, serían definidos por el TSE, y han confirmado su presencia”, agregó Ávila.

También señaló que los debates, se realizan dentro del marco del respeto y la imparcialidad, asegurando que existe pluralidad, ya que el evento será transmitido en señal abierta para todo el país.

Se explicó que el objetivo del debate, es que toda la población boliviana, pueda tener conocimiento de las propuestas de los candidatos, lo que permitirá que acudan a las urnas informados.

El debate vicepresidencial, está programado para este domingo 5 de octubre en la ciudad de Santa Cruz, a las 21:00.

