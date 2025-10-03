Una mujer de 49 años fue sentenciada a ejecución tras ser hallada culpable por el asesinato de su compañera de estudios, a quién sacó el cráneo y mostró a sus compañeros como parte de una exhibición.

La Corte Suprema de Tennessee fijó las fechas de cuatro ejecuciones, incluida la de la única mujer en el corredor de la muerte en ese estado, Christa Gail Pike de 49 años, se convierte en la primera mujer ejecutada en Tennessee en 200 años y la 19 mujer ejecutada en la historia del país.

La fecha para la ejecución de la mujer, fue fijada para el 30 de septiembre de 2026.

Antecedentes del caso

El crimen ocurrió el 12 de enero de 1995, entonces la mujer asesinó a Colleen Slemmer, una compañera de estudios. Ambas tenían 18 años. la víctima fue apuñalada, golpeada y hasta mutilada por su asesina y un cómplice suyo en el campus agrícola de la Universidad de Tennessee.

La defensa de la acusada había solicitado previamente al máximo tribunal del estado que conmutara su pena, alegando que era muy joven cuando cometió el crimen y que en ese momento padecía una “grave enfermedad mental".

También dijeron que Pike sufrió abuso físico y sexual y negligencia durante su infancia y que sufría de trastorno bipolar y estrés postraumático, lo cual fue diagnosticado años después de su arresto.

También se conoció la agresora veía como rival a su compañera, pues consideraba que podía “quitarle” su novio.

El caso conmocionó a todo el país. Pike fue condenada por asesinato en primer grado y sentenciada a muerte, mientras su novio recibió cadena perpetua con posible libertad condicional este año, y la amiga fue sentenciada a libertad condicional, tras testificar contra ella. Años más tarde, en 2004, Pike recibió otros 25 años a su sentencia tras intentar estrangular a otra presa en una pelea en la cárcel.

Mira la programación en Red Uno Play