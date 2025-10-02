¡Escalofriante! Revelan la confesión de una reina de belleza acusada por la muerte de su bebé

El terrible hecho se registró en Estados Unidos, donde una reina de belleza de 21 años, afronta un proceso de investigación, tras esconder los restos de un recién nacido en el ropero de su habitación.

La reina de belleza de Kentucky, fue detenida y es investigada por la Policía, y se conoce que la mujer habría dado a luz el pasado 27 de agosto, y la mujer hizo revelaciones acerca de la muerte del bebé.

La acusada declaró a la policía que dio a luz sola, en su habitación, alrededor de las 4 de la mañana. El parto fue tan repentino que, según su testimonio, el bebé cayó al piso. La joven permaneció despierta media hora más y luego, agotada, se quedó dormida sobre el recién nacido.

Una vez que despertó, habría notado que el bebé estaba “poniéndose azul y morado”, dijo que envolvió al pequeño en una toalla “como un burrito” y se acostó a su lado en el piso, buscando algo de consuelo, según declaró ante los oficiales.

Según su declaración, entonces volvió a quedarse dormida, al día siguiente limpio todo, y colocó al bebé envuelto en una toalla dentro de una bolsa de basura y guardó la placenta en una bolsa hermética, que también arrojó a la basura.

Fue en ese momento cuando sus compañeras de piso, alertadas por una toalla ensangrentada en el piso del dormitorio, llamaron a la policía. Los agentes que acudieron al lugar encontraron el cuerpo del bebé envuelto y escondido dentro del armario de la joven.

La reina de belleza, fue detenida poco después de regresar a su casa y trasladada al hospital universitario, donde decidió hablar con la policía.

Ahora enfrenta cargos por abuso de un cadáver, manipulación de pruebas y ocultamiento del nacimiento de un infante. Fue liberada bajo una fianza de 100.000 dólares y actualmente cumple arresto domiciliario en Tennessee, sin tobillera electrónica, a la espera del juicio.

Mira la programación en Red Uno Play