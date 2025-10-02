“Sentimos el golpe”: chofer de minibús con 14 pasajeros relata el choque múltiple en autopista

Un accidente de tránsito registrado este jueves en la autopista que conecta La Paz con El Alto dejó varios heridos y un motorizado prófugo.

El hecho involucró a un minibús de transporte público con 14 pasajeros a bordo, el vehículo de una empresa y un bus, que según testigos habría provocado el incidente y luego se dio a la fuga.

El conductor del minibús relató que el impacto se produjo cuando recogía pasajeros en la vía.

“La verdad es que yo me había estacionado aquí a recoger pasajero, y ahí sentí el impacto. Después de que la señora subió y cerró la puerta del minibús, ahí sentimos el golpe”, declaró.

Algunos pasajeros resultaron con lesiones producto de la colisión, y el chofer expresó su preocupación por el daño material en su vehículo.

“Espero que se esclarezca el caso, yo necesito mi movilidad para seguir trabajando”, agregó.

La Policía de Tránsito continúa con las pesquisas para dar con el paradero del bus señalado como el causante del accidente.

