Rodrigo Paz confirma su presencia en el debate presidencial del 12 de octubre

El candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, reconfirmó este jueves que participará en el debate presidencial del 12 de octubre, durante una visita a la ciudad de Cochabamba. Su declaración se produjo tras las dudas surgidas por una publicación de su acompañante de fórmula, Edmand Lara, quien condicionó su participación en el debate vicepresidencial previsto para este domingo 5 de octubre.

“Si la pregunta es personal, yo voy a ir al debate, yo voy a ir. Yo creo que esta causa es más que positiva para debatir, porque además, si somos gobierno —Dios mediante— vamos a cambiar el sistema electoral”, afirmó Paz ante medios locales.

El candidato también hizo énfasis en el respeto al voto popular y al rol de las instituciones democráticas:

“El 19 de octubre, aquello que marque como voluntad popular de Bolivia se tiene que respetar. Por eso estamos siendo muy firmes en nuestros pronunciamientos, con respaldo nacional y externo. Todo el apoyo a la prensa para que pueda hacer su trabajo, y respaldo a las instituciones del orden”, añadió.

Consultado sobre la posición de su compañero de fórmula, Rodrigo Paz defendió el enfoque planteado por Lara:

“Lo que ha expresado Edmand, lo que hemos expresado en nuestra campaña, fue romper y luchar contra estructuras de poder (…) es abrir un debate en el que la gente y la mayoría pueda participar”.

Horas antes, Edmand Lara, candidato a la Vicepresidencia, difundió un video en redes sociales en el que planteó nuevas condiciones para su asistencia al debate, haciendo énfasis en la necesidad de contar con un “escenario plural”.

Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que no recibió ningún pedido oficial de modificación o reclamo por parte de los candidatos, y ratificó las fechas de los debates:

Debate vicepresidencial: domingo 5 de octubre

Debate presidencial: sábado 12 de octubre

Mira la programación en Red Uno Play