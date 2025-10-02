Tuto: “Los que tienen miedo de los debates que se corran”

El candidato presidencial por la alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, cuestionó a sus adversarios políticos por poner en duda la realización de los debates organizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los instó a cumplir los compromisos asumidos en documentos firmados previamente.

“El TSE en un acto de cortesía invitó a los delegados, negociaron la metodología y se volvió a firmar otro documento hace dos días en La Paz con los delegados. Ahora se están corriendo, si se van a correr, corránse, nosotros vamos a cumplir lo que hemos firmado en Santa Cruz el 10 de septiembre y hace dos días. Los que tienen miedo de los debates que se corran”, manifestó Quiroga en conferencia de prensa.

El exmandatario recordó que el candidato Rodrigo Paz rubricó en Santa Cruz, el 10 de septiembre, un documento de aval al trabajo del TSE, descartando denuncias de fraude. “Rodrigo Paz firmó aquí en Santa Cruz el 10 de septiembre avalando el trabajo del TSE, diciendo que no había fraude, ellos sacaron más votos de los que esperaban en primera vuelta y ahora denuncian fraude. El fraude en Bolivia fue el 2019 y lo combatimos los bolivianos. Sé que los candidatos del PDC callaron el 2019”, apuntó.

Asimismo, Quiroga recordó que en ese acuerdo se establecieron cláusulas claras sobre el comportamiento de los candidatos y la organización de debates. “El 10 de septiembre se firmó la cláusula 5 que no va a haber guerra sucia ni insultos, pero la violan todos los días. La cláusula 7 dice que habrá dos debates fijados por el TSE. Eso fue firmado, no por el vicepresidente sino por Rodrigo, que entonces dijo: somos de palabra, cumplimos lo que firmamos”, recalcó.

Quiroga reafirmó su participación en los debates electorales convocados por el TSE y desafió a sus contrincantes a no eludir la confrontación de ideas frente a la ciudadanía.

