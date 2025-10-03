A varias semanas desde que se registraron protestas por parte de las madres de familia que reciben el Subsidio Prenatal y de Lactancia, desde el Servicio de Empresas Públicas Productivas, Subsidio (Sedem), señalaron que ya se cuenta con modificaciones al paquete se entrega a las beneficiarias.

La Gerente de Subsidios y Articulación Productiva, Roselin Rosell, en una entrevista con Televisión Estatal, explicó que los paquetes de entrega, cuentan con varias modificaciones, mencionando algunas de ellas.

“Tenemos a más de 40 productos dentro de un paquete. (…) Nosotros tenemos en todos los paquetes los productos fijos, como ser el maní, tenemos dos maní en el paquete, dos harinas de trigo, dos quinoas, arroz, tenemos dos frijoles. Son productos que las mamás han hecho como sugerencia y en la mesa técnica nos pedían que lo incluyamos dentro del paquete. Entonces, nosotros lo estamos incluyendo con cantidades de dos unidades en los diferentes paquetes, para que la mamá tenga esos productos y puedan cocinar en casa”, manifestó Rosell.

También señaló que se incluyeron masitas y queques, que anteriormente no se tenían dentro del paquete.

“Tenemos los panqueques, son productos nuevos, creo que hay que recalcar de nuevo que los productos, nosotros, como se ve, hacemos la convocatoria y la distribución de los mismos”, agregó la gerente del Sedem.

Por otro lado, aclararon que se continúa con la entrega de tres tarros de leche, aunque la medida redujo a las de Kg, 1.800.

“Nosotros vamos a entregar tres latas de leche, tanto en el área rural y en el área urbana, y también en el mercado habitual, el tarro de leche es leche entera. Nosotros entregamos leche fortificada, o sea, no hay una comparación con el mercado habitual. Entonces, el tarro de leche que nosotros entregamos a medida de dos kilos, por el tema de los precios, también con la misma empresa, nosotros hemos visto poder entregar de 1.800. De todo modo, estamos nosotros reforzando el valor nutricional del tarro”, expresó Rosell.

Recordó que las beneficiarias que en el instante detecten una fecha demasiado corta en los productos, pueden hacer su reclamo al momento de recoger el producto, mismo que permitirá notificar a la empresa proveedora.

Mira la programación en Red Uno Play