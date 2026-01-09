"Había riesgo de fuga": Fiscalía pedirá la detención preventiva de Montaño

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, fue aprehendido en el marco de una investigación por presuntos hechos de corrupción vinculados a la construcción de la carretera El Sillar, en el departamento de Cochabamba.

Mariaca explicó que la investigación se inició a denuncia de un asambleísta nacional, bajo la dirección funcional del Ministerio Público en La Paz.

Tras la recolección de indicios documentales, declaraciones testificales e informes policiales, se determinó la aplicación del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, que permite la aprehensión sin previa citación cuando existen elementos suficientes, peligro de fuga y riesgo de obstaculización.

“En este caso, el hecho de que existían los indicios, el peligro de fuga y la obstaculización, dieron lugar a que se emita una resolución y un mandamiento de aprehensión con relación al ciudadano Edgar Montaño”, señaló el fiscal general.

Según la autoridad, en este proceso se investigan varios tipos penales, entre ellos conducta antieconómica, malversación de fondos, incumplimiento de deberes y otros delitos que serán valorados por los fiscales asignados al caso.

La investigación apunta a un presunto daño económico al Estado, relacionado con un pago superior a los 400 millones de dólares realizado a una empresa china para la ejecución de la obra, siendo el origen de la investigación la modalidad y moneda en la que se efectuaron dichos pagos.

Mariaca precisó que el Ministerio Público presentará la imputación formal en la audiencia de medidas cautelares y solicitará la detención preventiva del exministro.

“Son 10 personas que se encuentran en calidad de investigadas dentro de este hecho de supuesta corrupción”, indicó, aclarando que Montaño ejercía funciones como ministro de Obras Públicas en el periodo investigado.

