Tipuani: desborde de ríos provoca colapso de viviendas y deja a decenas de familias en riesgo

El desborde de ríos y riachuelos en el municipio de Tipuani, provincia Larecaja del departamento de La Paz, provocó el colapso de al menos 12 viviendas, además de inundaciones y deslizamientos de cerros en zonas cercanas.

Las intensas precipitaciones registradas entre el lunes y la madrugada del martes fueron extraordinarias. “Las lluvias han sido torrenciales, fuera de lo común. Han colapsado los arroyos de Tipuani. Aún no se ha cuantificado el daño total, pero al menos hay 12 viviendas colapsadas solo en Tipuani”, señaló.

Según el reporte, los arroyos Naranjani, Río Seco y Sunturi incrementaron de manera súbita su caudal, lo que agravó la emergencia y generó inundaciones en diferentes sectores del municipio.

Por su parte, Fernando Larco, secretario general de la comunidad La Rinconada —una de las más afectadas— responsabilizó a las cooperativas mineras por trabajos que calificó como irresponsables en los arroyos de la zona. El dirigente advirtió que al menos 40 familias se encuentran en riesgo y expresó su preocupación por la situación en esta comunidad, ubicada sobre la carretera que conecta la ciudad de La Paz con la región de los Yungas.

En redes sociales comenzaron a circular videos que evidencian la magnitud del desastre, donde se observa cómo la fuerza del agua arrastra viviendas e incluso parte de una plataforma vial, generando alarma entre la población.

Las autoridades locales y los pobladores se mantienen en alerta ante la posibilidad de nuevas lluvias, mientras se espera la evaluación oficial de los daños y la llegada de ayuda para las familias afectadas por esta emergencia.

Con información de Ahora El Pueblo

