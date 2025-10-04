Hallan sin vida a hombre desaparecido en San Matías: su cuerpo fue encontrado sin extremidades

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del municipio fronterizo de San Matías, en el departamento de Santa Cruz, confirmó este viernes el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba desaparecido desde el 30 de agosto.

El cadáver, correspondiente a una persona de entre 40 y 45 años de edad, fue encontrado en una zona de difícil acceso, alejada de la población. Según el informe preliminar, el cuerpo ya presentaba estado cadavérico avanzado y no contaba con algunas extremidades.

El levantamiento legal fue realizado por personal policial y el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de La Pampa de la Isla, donde se espera que el médico forense realice la autopsia para establecer la causa exacta del fallecimiento.

La Felcc continúa con las investigaciones y se aguarda un informe oficial por parte del director de esta unidad en las próximas horas.

