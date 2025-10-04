TEMAS DE HOY:
Tipuani dan de alta a propietario Avasallamiento en Montero

31ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Hallan sin vida a hombre desaparecido en San Matías: su cuerpo fue encontrado sin extremidades

La Felcc confirmó el hallazgo del cuerpo en una zona alejada. El hombre estaba desaparecido desde el 30 de agosto.

Ligia Portillo

04/10/2025 17:34

Encuentran cadáver mutilado de hombre desaparecido en San Matías. Foto: Imagen referencial
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del municipio fronterizo de San Matías, en el departamento de Santa Cruz, confirmó este viernes el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba desaparecido desde el 30 de agosto.

El cadáver, correspondiente a una persona de entre 40 y 45 años de edad, fue encontrado en una zona de difícil acceso, alejada de la población. Según el informe preliminar, el cuerpo ya presentaba estado cadavérico avanzado y no contaba con algunas extremidades.

El levantamiento legal fue realizado por personal policial y el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de La Pampa de la Isla, donde se espera que el médico forense realice la autopsia para establecer la causa exacta del fallecimiento.

La Felcc continúa con las investigaciones y se aguarda un informe oficial por parte del director de esta unidad en las próximas horas.

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

Uno de feria

20:00

Notivisión

21:00

La liga del dragón

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

Uno de feria

20:00

Notivisión

21:00

La liga del dragón

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD