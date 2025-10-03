Funcionarios de la Policía Forestal (Pofoma) y de la Fiscalía Ambiental investigan un presunto caso de biocidio en Beni, luego de hallar 41 caimanes yacaré muertos en la comunidad de Casarabe, provincia Cercado.

El hallazgo se realizó durante una inspección en la zona, donde los cuerpos sin vida de los reptiles fueron encontrados a orillas de una laguna, en avanzado estado de descomposición y sin piel, lo que hace presumir un hecho de caza ilegal de fauna silvestre protegida.

“Este hallazgo constituye un presunto delito de biocidio, según lo establecido en la legislación nacional vigente en materia de protección ambiental”, informó el Comando Departamental de la Policía en Beni a través de sus redes sociales.

Las autoridades compartieron imágenes del lugar y de los ejemplares, que serían de la especie yacaré (Caimán yacare), nativa de los ecosistemas acuáticos de la región amazónica.

Tras la intervención, se abrió un proceso de investigación para dar con los responsables del hecho y esclarecer el destino de las pieles de los animales, posiblemente ligadas al tráfico ilegal.

