TEMAS DE HOY:
aparatoso accidente Branko Marinkovic ACRIBILLADO EN PANDO

28ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Investigan presunto biocidio en Beni tras hallazgo de 41 caimanes sin piel en comunidad de Casarabe

Autoridades hallaron decenas de caimanes yacaré muertos en Casarabe, Beni. Indagan caza ilegal y tráfico de pieles.

Silvia Sanchez

03/10/2025 16:22

Foto Policía Boliviana
Beni, Bolivia

Escuchar esta nota

Funcionarios de la Policía Forestal (Pofoma) y de la Fiscalía Ambiental investigan un presunto caso de biocidio en Beni, luego de hallar 41 caimanes yacaré muertos en la comunidad de Casarabe, provincia Cercado.

El hallazgo se realizó durante una inspección en la zona, donde los cuerpos sin vida de los reptiles fueron encontrados a orillas de una laguna, en avanzado estado de descomposición y sin piel, lo que hace presumir un hecho de caza ilegal de fauna silvestre protegida.

“Este hallazgo constituye un presunto delito de biocidio, según lo establecido en la legislación nacional vigente en materia de protección ambiental”, informó el Comando Departamental de la Policía en Beni a través de sus redes sociales.

Las autoridades compartieron imágenes del lugar y de los ejemplares, que serían de la especie yacaré (Caimán yacare), nativa de los ecosistemas acuáticos de la región amazónica.

 

 

Foto Policía Boliviana
Foto Policía Boliviana
Foto Policía Boliviana

Tras la intervención, se abrió un proceso de investigación para dar con los responsables del hecho y esclarecer el destino de las pieles de los animales, posiblemente ligadas al tráfico ilegal.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD