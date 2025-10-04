¡Quédate quieto!: Intentan asaltar a joven con arma de fuego en la avenida Mutualista

La inseguridad no da tregua en Santa Cruz. Un joven fue víctima de un intento de atraco cuando llegaba a su domicilio en la calle 39, zona del mercado Mutualista. El hecho ocurrió la noche del jueves y quedó registrado en cámaras de seguridad.

Según las imágenes, el joven caminaba hacia su casa cuando un vehículo se detuvo cerca de él. De inmediato, un hombre descendió del auto y lo apuntó con un arma de fuego, mientras otros dos sospechosos permanecían en el vehículo.

El atacante le gritó “¡Quédate quieto!”, pero la víctima reaccionó rápidamente y logró escapar corriendo.

Al no conseguir su objetivo, los delincuentes huyeron del lugar en el vehículo. Por fortuna, el joven salió ileso.

Vecinos de la zona denunciaron que este tipo de hechos son frecuentes y que la inseguridad va en aumento. Piden mayor presencia policial y patrullajes en la zona para prevenir nuevos asaltos.

