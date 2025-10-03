“Si nos ven en la propiedad, nos matan”: dueño relata cómo avasalladores armados tomaron su predio en Montero

El afectado reveló que más de cien encapuchados ingresaron violentamente al predio, los redujeron y maniataron, utilizando incluso armamento de grueso calibre.
“Si vuelven los vamos a matar”. Con esa amenaza directa, un grupo de avasalladores armados retuvo, golpeó y amedrentó a Pablo Vaca Díez, propietario de la hacienda Patujú, ubicada en Montero, junto a decenas de sus trabajadores.
El afectado relató que más de cien encapuchados ingresaron violentamente al predio, los redujeron y maniataron, utilizando incluso armamento de grueso calibre.
“Se escucharon disparos de armamento automático. Nos maniataron, nos privaron de nuestra libertad y luego nos dejaron ir, pero con la advertencia de que si nos veían de nuevo en la propiedad nos iban a matar”, declaró en entrevista con Notivisión.
Vaca Díez aseguró que el grupo de avasalladores superaba ampliamente en número a las 45 personas que ingresaron con él para trabajar en el lugar. “Ellos nos duplicaban o triplicaban en cantidad. Nosotros solo queríamos trabajar, pero comenzaron a sacar armas y nos atacaron”, añadió.
El propietario y sus trabajadores fueron reducidos en distintos puntos de la hacienda mientras intentaban huir del ataque. “Al ser gente preparada y nosotros gente de trabajo, tuvimos que replegarnos como pudimos. Cada uno fue capturado en diferentes lugares”, contó.
El productor sufrió golpes en la cabeza, la espalda y heridas en las muñecas y manos, producto de la violencia con que fue tratado. Pese al trauma, enfatizó que su único pedido es poder trabajar con tranquilidad:
“Lo que pedimos es que nos dejen trabajar. Estas tierras son nuestra fuente de empleo, no solo para nosotros, sino para proveedores, prestadores de servicios e industrias que dependen de nuestra producción”.
