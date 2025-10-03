“Nos querían quemar”: Trabajadores denuncian torturas y amenazas de avasalladores

Momentos de terror vivieron trabajadores de la propiedad Patujú, ubicada en Montero, quienes fueron atacados por presuntos avasalladores encapuchados que ingresaron a los predios este viernes. Según los relatos de las víctimas, los agresores amenazaron con quemarlos y atarlos mientras los golpeaban.

“Nos querían quemar, nos iban a amarrar, que nos iban a quemar”, relató una trabajadora que logró escapar de la violencia. Otra víctima explicó que fue obligada a doblar la rodilla mientras era golpeada junto a una compañera: “Son hartísimos los que están ahí, a nosotras dos nos golpearon, me lastimaron la rodilla, lo mismo le hicieron a ella”, denunció.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de Montero para recibir atención médica. Uno de los trabajadores explicó que la disputa se originó por un intento de tomar tierras que, según él, no pertenecen a los agresores:

“Estábamos reclamando lo que le pertenece al señor, ellos quieren tomar las tierras que no les pertenecen”, señaló.

Además, una de las víctimas recordó momentos de confusión y miedo cuando los agresores lanzaron petardos:

“Se acercaron personas con pausas, entonces me dio miedo y corrí; cuando tiraron un petardo me cubrí y nos quedamos con mi amiga, y vinieron personas y dijeron: ‘agárrenla porque ellas son loteadoras, nosotros no tenemos nada que ver, nos contrataron para cocinar’”.

