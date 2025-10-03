TEMAS DE HOY:
Santa Cruz robo de vivienda avasallamiento de tierras

27ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

“Nos querían quemar”: Trabajadores denuncian torturas y amenazas de avasalladores

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de Montero para recibir atención médica. Uno de los trabajadores explicó que la disputa se originó por un intento de tomar tierras.

Charles Muñoz Flores

03/10/2025 12:56

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Momentos de terror vivieron trabajadores de la propiedad Patujú, ubicada en Montero, quienes fueron atacados por presuntos avasalladores encapuchados que ingresaron a los predios este viernes. Según los relatos de las víctimas, los agresores amenazaron con quemarlos y atarlos mientras los golpeaban.

“Nos querían quemar, nos iban a amarrar, que nos iban a quemar”, relató una trabajadora que logró escapar de la violencia. Otra víctima explicó que fue obligada a doblar la rodilla mientras era golpeada junto a una compañera: “Son hartísimos los que están ahí, a nosotras dos nos golpearon, me lastimaron la rodilla, lo mismo le hicieron a ella”, denunció.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de Montero para recibir atención médica. Uno de los trabajadores explicó que la disputa se originó por un intento de tomar tierras que, según él, no pertenecen a los agresores:

“Estábamos reclamando lo que le pertenece al señor, ellos quieren tomar las tierras que no les pertenecen”, señaló.

Además, una de las víctimas recordó momentos de confusión y miedo cuando los agresores lanzaron petardos:

“Se acercaron personas con pausas, entonces me dio miedo y corrí; cuando tiraron un petardo me cubrí y nos quedamos con mi amiga, y vinieron personas y dijeron: ‘agárrenla porque ellas son loteadoras, nosotros no tenemos nada que ver, nos contrataron para cocinar’”.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD