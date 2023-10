Aparece el supuesto hijo de la pareja calcinada en San Matías; presumen ajuste de cuentas

Cargando...

Santa Cruz

Pobladores de la comunidad de San José de la frontera, ubicada en el municipio de San Matías, alertaron a las autoridades sobre un vehículo completamente consumido por las llamas, con dos personas calcinadas en su interior.

Hasta este viernes por la noche, las identidades de las víctimas seguían considerándose desconocidas. Al respecto, Walter Cisneros, fiscal de San Matías, informó a través de Que No Me Pierda, que según las primeras investigaciones, se trata de una pareja que se encontraba al interior del vehículo. Se confirmó que uno de los cuerpos estaba en el maletero, y que el cráneo de otro de los cuerpos no fue hallado hasta el momento.

"Se presume que uno de los cuerpos es una mujer. Mañana se realizará el trabajo de los forenses, no va a ser un trabajo fácil. Uno de los cuerpos estaba en la cajuela, y del otro cuerpo no se encuentra el cráneo", afirmó Cisneros.

La autoridad informó que la principal hipótesis que se maneja en este caso es un ajuste de cuentas. Sin embargo, no descartan otras posibles medidas.

"Es un presunto ajuste de cuentas porque este hecho no es una equivocación. Hay varias hipótesis, pero la policía y el Ministerio Público está trabajando para resolver este caso", informó.

Un dato importante de este caso es que esta misma jornada, un hombre se aproximó a dependencias policiales indicando ser el hijo de la pareja que falleció calcinada.

"A las oficinas se ha aproximado un señor que presuntamente es el hijo, pero no se sabe si es verdad, ya que los cuerpos son irreconocibles"

El día de mañana se realizará la autopsia, donde estará presente la persona que asegura ser hijo de la pareja. La policía continúa investigando la procedencia del vehículo, el trabajo se torna difícil debido a que el motorizado se encuentra totalmente quemado.