Un accidente de gran impacto se registró en el kilómetro 4 ½ de la avenida Blanco Galindo de Cochabamba, cuando tres vehículos colisionaron de forma consecutiva, dejando como saldo dos personas heridas.

Según testigos, la triple colisión ocurrió en horas de la noche, generando una escena de caos y preocupación en la transitada vía. Paramédicos llegaron rápidamente al lugar para atender a los afectados y trasladarlos de emergencia a un centro médico.

Triple colisión en avenida Blanco Galindo deja dos personas heridas en Cochabamba. Foto: Red Uno

Los daños materiales en los tres vehículos fueron considerables, con impactos visibles que reflejan la violencia del choque. Personal de tránsito también se hizo presente para controlar la situación y realizar las investigaciones pertinentes.

Los motorizados involucrados y sus conductores fueron trasladados hasta las dependencias del Estación Policial Integral (EPI) de Coña Coña, donde se realizarán las pericias para determinar las causas del accidente.

Autoridades instan a los conductores a manejar con precaución, especialmente en horas nocturnas, para evitar hechos lamentables como este que ponen en riesgo vidas y seguridad vial.

