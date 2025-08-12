“¡Alto, policía!… y me dispararon”, es el relato del agente que atrapó a ladrones armados en Sacaba

Lo que comenzó como una alerta vecinal en un grupo de WhatsApp terminó en una persecución que puso en riesgo la vida de un policía, quien se enfrentó a dos delincuentes armados que habían ingresado a robar en una vivienda en construcción en la zona de Canal Pata, en el municipio de Sacaba en Cochabamba.

El efectivo, que se dirigía a su trabajo, decidió actuar al escuchar el mensaje de un vecino que advertía sobre dos motocicletas ingresando a una casa. “Han mandado un audio indicando que había dos motocicletas que se han entrado a una casa… escuchando el audio, salgo de mi domicilio, agarro mi motocicleta y comando a la dirección que estaba detrás de mi casa nomás”, relató el uniformado.

Al llegar al lugar, vecinos le indicaron que los sospechosos estaban escondidos. “Vecino, vecino, esa es la moto que está en el pasillo… Me acerco y cuando salen dos sujetos, me identifico: ‘¡Alto, policía, todos al piso!’. Ellos sacan su arma y me empiezan a disparar”, contó.

En ese instante, el oficial se refugió tras un promontorio de tierra para evitar los impactos. “Me esquivo del disparo y me escondo detrás de una arena para construcción, seguían apuntándome, es ahí donde hago el uso de mi arma y disparó, hiriendo a uno de ellos en el pie”, narró.

La tensión aumentó cuando los delincuentes intentaron huir en motocicleta. El policía, sin perder tiempo, pidió refuerzos a Radio Patrullas 110 y coordinó con vecinos para cerrarles el paso. “Los dos se suben a la motocicleta y empiezan a escaparse, les seguimos hasta Canal Pata. Un minibús y un taxista nos ayudaron, chocando la moto para hacerlos caer. Uno intentó escapar a pie, pero lo atrapamos”, relató.

Gracias a la rápida reacción del policía, el apoyo de los vecinos y la valentía de un taxista, los dos antisociales fueron reducidos y entregados a las autoridades.

“Estaban armados y dispuestos a disparar. Hoy la coordinación con la gente y la decisión de actuar marcaron la diferencia”, concluyó el uniformado, que salió ileso de este enfrentamiento a pocos metros de su casa.

