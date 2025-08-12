“¡No pensó en él, solo protegió a su hijita!”, contó el hermano del joven ‘macheteado’ en Santa Cruz

Una familia vivió momentos de horror y miedo tras un violento ataque perpetrado por un grupo de supuestos barras bravas en la zona de Los Lotes en Santa Cruz. Un padre de familia fue brutalmente agredido con machetes dentro de su vivienda, mientras intentaba proteger a su hija de la turba que ingresó a robar.

El hermano de la víctima, visiblemente afectado, relató con voz entrecortada la dramática escena: "Agradezco a Dios que mi hermano está vivo, porque pudo no estarlo. Tiene heridas profundas en todo el brazo izquierdo, desde el antebrazo hasta el hombro, y en la cabeza le dieron ocho o nueve puntos. Perdió mucha sangre. El doctor nos dijo que tiene que operarse sí o sí en la cabeza porque el hueso quedó sobresalido", explicó en El Mañanero.

El ataque ocurrió cuando más de 25 personas armadas con machetes y otros objetos contundentes irrumpieron en el barrio. Según el testimonio, llegaron a bordo de un micro contratado y comenzaron a robar a vecinos y transeúntes. El joven se encontraba durmiendo cuando escuchó ruidos y se levantó para pedir auxilio. Fue en ese momento que recibió el primer golpe en la cabeza con una silla.

“¡No pensó en él, sólo protegió a su hijita!”, contó el hermano del joven ‘macheteado’ en Santa Cruz. Foto: Red Uno

"Él lo único que hizo fue agarrar a su hija para protegerla. No pensó en él, pensó en ella. Pero ahí empezaron a machetearlo delante de mi sobrina. Ellos no tienen corazón, lo querían matar", denunció el familiar.

El miedo se ha instalado en la familia y en todo el vecindario. La madre del joven pide garantías ante el temor de que los agresores regresen. "Mi sobrina está traumada, mi madre tiene miedo. Hoy fue mi hermano, mañana puede ser otro. Yo pido justicia, que no los dejen libres", clamó el hermano.

La familia informó que al menos otras cinco personas resultaron heridas esa noche. Sin embargo, la víctima más grave es el joven que deberá someterse a una cirugía urgente. Solicitan la ayuda de la población para costear el tratamiento, habilitando el número de contacto 763 63 064 para colaborar.

"Cuando entré al cuarto, parecía una masacre… sangre por todos lados. No tuvieron piedad", concluyó el testigo, mientras la comunidad exige respuestas y acciones inmediatas de las autoridades para frenar la violencia en la zona.

