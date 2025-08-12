El cantante boliviano Luis Vega presentó recientemente dos temas inéditos que prometen conquistar corazones: “Insuperable” y “No sé si vuelva”. Este último tiene un valor especial, ya que lo interpreta junto a su madre, la reconocida artista Sonia Flores, quien regresa a la música tras 20 años de ausencia en los escenarios.

El estreno de “No sé si vuelva” marca un momento único en la carrera de ambos. Se trata de un bolero compuesto por el propio Vega, quien confesó que inicialmente escribió la canción junto al artista chileno Américo, pero que decidió reservarla para cantarla con su madre. “Me di la oportunidad de devolverle, aunque sea un 0,01%, todo lo que ella hizo por mí”, expresó emocionado.

Luis Vega y Sonia Flores sorprenden con nuevos temas y un regreso esperado. Foto: QNMP

Para Sonia, volver a grabar y cantar después de dos décadas es cumplir una asignatura pendiente. “Nunca es tarde para retomar lo que quedó en pausa. Yo puse mi carrera en segundo plano para criar a mis hijos, pero ahora es el momento de volver”, afirmó. El regreso no pudo ser más exitoso, la canción alcanzó el primer lugar en tendencias nacionales a pocos días de su lanzamiento.

Luis y Sonia no solo comparten el escenario, sino también un proyecto común, Vega Producciones, empresa familiar que impulsa a nuevos talentos bolivianos. Entre sus primeras apuestas están los cantantes cruceños Fabio Valdivia y Belén Méndez, además de la propia Sonia Flores como parte del catálogo artístico.

Con este lanzamiento, madre e hijo no solo celebran la música, sino también el valor de la unión familiar. “Nos apoyamos en todo momento. Les puse alas y a volar”, dijo Sonia sobre el camino artístico de sus hijos.

El público ya espera más colaboraciones entre ambos, y Luis lo confirma: “Esta es la primera de varias producciones juntos. Quiero escribirle todas sus canciones”. Si el debut fue un éxito, el futuro promete ser aún más brillante para esta dupla que mezcla talento, historia y amor incondicional.

Mira el video completo:

