"Mi alcalduli": Así es la emotiva canción que Luis Vega le dedicó a Percy Fernández

El cantante sorprendió al público con una letra dedicada al exalcalde cruceño. La presentación fue parte de la grabación de un videoclip junto a Pipe Bueno.

Silvia Sanchez

05/09/2025 16:27

Santa Cruz, Bolivia

Santa Cruz de la Sierra volvió a recordar a Percy Fernández, esta vez a través de una canción interpretada por el cantante Luis Vega durante un concierto en El Cristo Redentor.

La presentación se realizó como parte de la grabación de un videoclip junto al artista colombiano Pipe Bueno, en un evento que reunió a cientos de seguidores. En medio del show, Vega tomó un momento para rendir homenaje al exalcalde cruceño, fallecido recientemente.

“Había una vez un loco, con su tractor amarillo, que daba vueltas por la ciudad…”, comienza la letra escrita por Vega, evocando la figura de Fernández y su conocido estilo de trabajo.

La interpretación fue recibida con ovaciones del público. La canción, con versos cargados de nostalgia, hizo referencia a varios símbolos de la gestión de Fernández, como la Manzana Uno, el Parque Arenal y su cercanía con los barrios populares.

“Dicen que se fue para siempre, pero ¿saben qué? Vive en la Manzana Uno, ríe en la Casa Vieja y, en el Parque Arenal, pueden notar su reflejo. Aún vive en los barrios humildes de la gente que amó tanto, dueños de este pueblo hermoso que hoy le dedican este canto: ‘Mi alcalduli’...”, continúa la pieza musical, que emocionó a los asistentes.

Luis Vega aprovechó el cierre del homenaje para agradecer públicamente al exalcalde por su legado en la ciudad de Santa Cruz.

 

