Falleció el joven que perdió la pierna tras explosión de garrafa en un taller en Santa Cruz

En las últimas horas se confirmó la trágica noticia, Edgar José Rodríguez, de 33 años, falleció luego de luchar por su vida en terapia intensiva. El joven venezolano, técnico en aire acondicionado, había sufrido graves heridas tras la explosión de una garrafa de aire en un taller, hecho que le provocó la amputación de una pierna y lo dejó en estado crítico.

La madre de Edgar, Omaira Carolina, había relatado entre lágrimas la pesadilla que vivía su familia: “Mi hijo tuvo un accidente al mediodía. Se le explotó una garrafa entre sus piernas, lo que le ocasionó un daño irreversible. Perdió una pierna y por eso estaba como paciente de alto riesgo. Estaba muy delicado… mi hijo es un muchacho trabajador, técnico en aire acondicionado. No esperaba que le pasara esto. La clínica es muy costosa, nos pidieron muchos medicamentos y todavía teníamos que cubrir la cirugía. Somos venezolanos que vinimos buscando un futuro mejor acá en Bolivia”, contó con la voz quebrada.

La familia, radicada en Bolivia, había pedido ayuda a la población para costear los tratamientos y medicamentos que necesitaba Edgar. Sin embargo, su estado se agravó en las últimas horas, hasta que finalmente no pudo resistir.

El caso ha conmovido a la comunidad, que se solidariza con Omaira y sus seres queridos en este momento de profundo dolor.

