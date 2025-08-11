TEMAS DE HOY:
VIDEO: ¡Impactante choque! Motociclista muere y su acompañante queda gravemente herido

El acompañante quedó gravemente herido.

Ligia Portillo

11/08/2025 10:08

VIDEO: ¡Impactante choque! Motociclista muere y su acompañante quedó gravemente herido. Foto: Captura de pantalla
República Dominicana

Un lamentable accidente ocurrido en la calle Sánchez, en el municipio de Haina en República Dominicana, terminó en tragedia cuando un motociclista perdió la vida y su acompañante resultó gravemente herido tras ser embestidos por un vehículo cuyo conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Según reportes de las autoridades locales, el conductor irresponsable perdió el control de su vehículo y chocó contra la motocicleta, causando un impacto devastador. La víctima fallecida fue identificada en el lugar, mientras que el acompañante fue trasladado de emergencia a un centro médico, donde permanece en estado crítico.

VIDEO: ¡Impactante choque! Motociclista muere y su acompañante quedó gravemente herido. Foto: Captura de pantalla

Las fuerzas del orden ya tienen al conductor detenido y enfrentará cargos por conducción en estado de ebriedad y homicidio imprudente. Este suceso ha generado conmoción en la comunidad, que exige justicia y mayor control en las calles para evitar futuras tragedias.

Las autoridades instan a la población a evitar conducir bajo la influencia del alcohol y a respetar las normas de tránsito para proteger la vida de todos.

Imágenes sensibles:

 

