Al Jazeera anuncia la muerte de cinco de sus periodistas en un bombardeo israelí en Gaza

La cadena Al Jazeera reportó que dos corresponsales y tres camarógrafos del medio resultaron muertos tras un bombardeo israelí el domingo sobre su carpa en Ciudad de Gaza.

El ejército israelí confirmó que había dirigido un ataque contra Anas al Sharif, un conocido corresponsal de Al Jazeera, a quien calificó como un "terrorista" que "se hacía pasar por periodista".

Se trata del más reciente ataque contra periodistas en los 22 meses de guerra en la Franja de Gaza, con alrededor de 200 trabajadores de la prensa muertos en el conflicto, según organizaciones civiles.

"El periodista de Al Jazeera Anas al Sharif fue asesinado junto con tres colegas en lo que parece ser un ataque israelí dirigido, dijo el director de el hospital Al Shifa en Ciudad de Gaza", reportó la cadena con sede en Catar.

El comunicador de 28 años "murió el domingo luego de que fuera impactada una tienda para periodistas en el exterior de la entrada principal del hospital. El conocido corresponsal de Al Jazeera en árabe informó extensamente desde el norte de Gaza", añadió el medio.

Al Jazeera dijo posteriormente que cinco de sus funcionarios murieron en el bombardeo en Ciudad de Gaza e identificó a los otros como el corresponsal Mohammed Qreiqeh y los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa.

Según periodistas locales, Noufal era motorista y ayudaba como camarógrafo.

"Hace poco, en Ciudad de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron al terrorista Anas al Sharif, quien se hacía pasar por periodista para la cadena Al Jazeera", afirmó el ejército israelí en Telegram.

"Anas al Sharif sirvió como el jefe de una célula terrorista de la organización terrorista Hamás y era responsable de promover ataques con cohetes contra civiles y tropas israelíes", añadió en el mensaje.

Con sus reportes diarios, Al Sharif era uno de los corresponsales más reconocidos del canal que cubría la guerra en Gaza.

Al Jazeera anuncia la muerte de cinco de sus periodistas en un bombardeo israelí en Gaza. Foto: AFP

- "Crimen sangriento" -

El domingo después de una conferencia de prensa del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al Sharif publicó en X que había un "bombardeo israelí intenso y concentrado" en Ciudad de Gaza.

Uno de sus últimos mensajes incluyó un video breve que mostraba el bombardeo israelí.

El Sindicato de Periodistas Palestinos condenó lo que calificó como un "crimen sangriento".

Mientras Reporteros Sin Fronteras (RSF) dijo estar "horrorizado" con la muerte de los periodistas.

"El patrón israelí de etiquetar a los periodistas como militantes sin aportar evidencia creíble plantea serias dudas sobre su intención y su respeto a la libertad de prensa", expresó la directora regional de RSF, Sara Qudah.

Por años, la cadena Al Jazeera e Israel han sostenido una relación conflictiva, con vetos al canal para trabajar en el país y allanamientos a sus oficinas, en medio de la guerra en Gaza.

Catar, que financia parcialmente a Al Jazeera, ha albergado una oficina para los dirigentes políticos de Hamás, y ha sido sede de las conversaciones indirectas entre Israel y el movimiento islamista palestino.

Con el bloqueo de Gaza, muchos medios de todo el mundo, como AFP, dependen de la cobertura de foto, video y texto suministrada por periodistas palestinos.

RSF indicó a inicios de julio que más de 200 periodistas han muerto en Gaza desde el inicio de la guerra, incluyendo a varios de Al Jazeera.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el domingo en rueda de prensa un plan para autorizar que reporteros extranjeros informen desde dentro de Gaza, acompañados por el ejército israelí.

Al Jazeera anuncia la muerte de cinco de sus periodistas en un bombardeo israelí en Gaza. Foto: AFP

Mira la programación en Red Uno Play