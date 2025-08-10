VIDEO: Obrero cae desde gran altura mientras trabajaba en la fachada de un edificio en Ecuador

Un grave accidente laboral conmocionó la mañana de este sábado a los transeúntes y vecinos del sector de Chimborazo, entre las calles Luque y José Vélez, en el centro de Guayaquil. Un obrero cayó desde una considerable altura mientras realizaba trabajos de mantenimiento en la fachada de un edificio.

Según testigos, el hombre se encontraba en plena jornada laboral cuando, por razones aún no esclarecidas, perdió el equilibrio y cayó al pavimento. La escena generó momentos de angustia entre quienes se encontraban en la zona.

Equipos del Cuerpo de Bomberos y personal del ECU 911 acudieron rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios. El obrero fue trasladado de urgencia a una casa de salud, donde su estado de salud es reservado.

Las autoridades ya se encuentran investigando el caso para determinar si se cumplieron las normas de seguridad laboral. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del afectado.

Este nuevo accidente vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las condiciones de seguridad en las que laboran muchos trabajadores en el país, especialmente en el sector de la construcción.

Imágenes sensibles:

