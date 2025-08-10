¡Saque su abrigo! Frente frío ingresa con fuerza a Santa Cruz y otras regiones del país

Santa Cruz y otras regiones del país enfrentarán un marcado descenso de temperaturas este fin de semana, debido al ingreso de un frente frío proveniente del sur. Las autoridades meteorológicas alertan sobre heladas, ráfagas de viento de hasta 60 km/h y mañanas frías, especialmente en los valles y zonas del Chaco.

La meteoróloga Cristina Chirinos confirmó que Santa Cruz vivirá uno de los fines de semana más fríos del mes. Este domingo será el día más frío, con mínimas que podrían caer hasta los 10°C y máximas de 26°C a 27°C. El viento será calmo en la mañana, pero en la tarde se intensificará, alcanzando velocidades de 20 a 40 km/h.

Los valles y zonas altas serán los más afectados por las heladas previstas, especialmente en:

- Tarija: Valles del este de Arce, Méndez y Avilés.

- Chuquisaca: Valles de Nor Cinti, Sud Cinti, Boeto, Tomina, Azurduy, Yamparáez, Zudañez y Oropeza.

- Departamento de Santa Cruz: Valles de Vallegrande, Florida y Caballero.

Además de los valles, las siguientes provincias podrían experimentar un notable descenso térmico de acuerdo al Senhami:

Beni: Moxos, Marbán, Cercado, Mamoré, Iténez, Yacuma y J. Ballivián.

Tarija: O’Connor, Gran Chaco, este de Méndez, Cercado y Arce.

Cochabamba: Noreste del Chapare y este de Carrasco.

Chuquisaca: Luis Calvo, Hernando Siles, este de Azurduy, Nor Cinti y Sud Cinti.

Santa Cruz: Andrés Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara, Santistevan, Chiquitos, Guarayos, Ñuflo de Chávez, Velasco, Ángel Sandoval, Germán Busch y Cordillera.

El frente frío perderá fuerza en el Trópico de Cochabamba y en Trinidad, donde podría disiparse. En tanto, Pando, el norte de Trinidad y el norte de La Paz no tendrán cambios significativos de temperatura, aunque se prevé viento sur en esas regiones.

La probabilidad de lluvias es baja, aunque no se descartan lloviznas aisladas en algunas provincias del norte cruceño como Sara, Ichilo, Santistevan y Warnes.

Aunque el lunes y martes comenzarán con mañanas frescas, las temperaturas subirán gradualmente, alcanzando máximas cercanas a los 30°C, con vientos del noroeste predominando nuevamente en Santa Cruz.

